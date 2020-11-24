Що потрібно знати українцям

У Києві за останню добу зараження COVID-19 підтвердили ще у 1422 людина

Столиця кілька тижнів тримається в лідерах серед усіх регіонів України за щоденною кількістю виявлених інфікувань. Динаміка захворюваності не зменшується.

Станом на ранок 24 листопада в місті налічується 61 640 випадки цього захворювання в Києві. Таку статистику надали сайт РНБО і мер Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

За його словами, серед хворих:

865 жінок у віці від 18 до 84 років

471 чоловіків віком від 19 до 86 років

51 дівчинка від 9 місяців до 17 років

35 хлопчиків від 23 днів до 16 років

Вперше з початку пандемії у столиці за день COVID-19 захворіли 81 медпрацівника. З усіх нових хворих до медзакладів столиці потрапили 68 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу видужали 347 осіб, всього подолав коронавірус 21 091 житель Києва.

Нагадаємо, що в Україні заразилися 647 976 осіб. Померли 11 263 пацієнта, одужали – 299 358.

Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 12,5 млн), Індія (більш ніж 9,1 млн) і Бразилія (більше 6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку-17-а.

Кількість жертв вірусу перевищила 1,4 млн у всьому світі, але більше 41 млн змогли побороти її.

Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

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