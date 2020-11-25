За його життя боролися щосили

Від COVID-19 помер лікар Івано - Франківської обласної лікарні Юрій Артиш

В обласній лікарні повідомили, що лікар, колишній викладач Івано-Франківського національного медичного університету, захворів коронавірусом більше місяця тому, хоча минулого тижня його стан покращився.

Його життя обірвалося після місяця боротьби з коронавірусною хворобою. За словами медичного директора Андрія Яворського, останні два тижні Артиш знаходився на штучній вентиляції легенів, але йому стало краще. Його стан тільки почав поліпшуватися, але вірус виявився сильнішим.

"Оскільки минулого тижня стан Юрія значно покращився, ми всі дуже сподівалися, що хвороба вже позаду", - розповів медичний директор лікарні Андрій Яворський.

У вівторок, 24 листопада, в храмі Святих Кирила і Мефодія в селі Крихівці відбулася панахида. Поховають лікаря 25 листопада.

З 2003 року Артиш викладав на кафедрі патаномії Івано-Франківського національного медичного університету. З 2019 року він працював у патолого-анатомічному відділенні Обласної клінічної лікарні.

"Його робота завжди була напруженою. Він займався питанням прижиттєвої діагностики і щодня контактував з людьми, яким озвучував не завжди втішні діагнози. Він робив це виважено і перевіряв найдрібніші деталі, щоб не помилитися. У цьому він був прикладом для всіх нас", - зазначив Яворський.

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