На пішохідному переході п'яний чоловік збив двох жінок, а після просто втік

Очевидці інциденту кажуть, що водій був настільки п'яний, що ледве тримався на ногах. Пізніше було встановлено, що наїзд стався в Шепетівці Хмельницької області, а людиною, яка його скоїла виявився чиновник "Центру пробації", повідомляють "Надзвичайні новини". (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Одразу після ДТП чоловік насамперед спробував забрати свій автомобільний номер, на якому лежала одна з постраждалих, а після зник у невідомому напрямку.

Дивно, що протверезівши чиновник сам прийшов у відділення поліції і зізнався у скоєному. Зараз чиновник перебуває під домашнім арештом.

Постраждалі жінки працюють медсестрами в Шепетівській районній лікарні. Того вечора вони поверталися додому з роботи.

У однієї жінки закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку і перелом черепа. В іншої потерпілої закритий перелом таза і множинні забої тіла.

Нагадаємо, що в Україні останнім часом почастішали серйозні аварії, скоєні п'яними водіями. Хоча в країні і передбачені серйозні штрафи і покарання за водіння в нетверезому вигляді, українці все одно сідають за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічного ДТП розповіли про те, що відбувається на зупинці в Києві.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км/год, кадри ДТП.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.