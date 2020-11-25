На пешеходном переходе пьяный мужчина сбил двух женщин, а после просто убежал

Очевидцы инцидента говорят, что водитель был настолько пьян, что еле держался на ногах. Позже было установлено, что наезд произошел в Шепетовке Хмельницкой области, а человеком, который его совершил оказался чиновник "Центра пробации", сообщают "Надзвичайні новини". (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Сразу после ДТП мужчина первым делом попытался забрать свой автомобильный номер, на котором лежала одна из пострадавших, а после скрылся в неизвестном направлении.

Удивительно, что протрезвев чиновник сам пришел в отделение полиции и признался в содеянном. Сейчас чиновник находится под домашним арестом.

Пострадавшие женщины работают медсестрами в Шепетовской районной больнице. В тот вечер они возвращались домой с работы.

У одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом черепа. У другой потерпевшей закрытый перелом таза и множественные ушибы тела.

Напомним, что в Украине в последнее время участились серьезные аварии, совершенные пьяными водителями. Хотя в стране и предусмотрены серьезные штрафы и наказания за вождение в нетрезвом виде, украинцы все равно садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о происходящем на остановке в Киеве.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.