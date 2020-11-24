У Київській області розбився елітний спорткар "Ламборгіні" , від нього буквально залишилася лише половина



Аварія трапилася під час зйомок фільму поблизу села Лютіж Вишгородського району на дорозі, що веде через ліс до дачного масиву, повідомляє УНІАН.

Учасники знімальної групи повідомили, що машина брала участь у зйомках, але сталося непередбачене.



Так, виявилося, що автомобіль розігнався по слизькій дорозі до 200 кілометрів на годину, при цьому зйомка велася з середини автомобіля. Однак водій не впорався з керуванням, його занесло, він злетів з дороги і врізався в дерева. Судячи зі знімків машину рознесло всмятку, вона врізалася в дерево і перетворилася на купу металу. На землі всюди валяються шматки скла і металу.

Водія врятувало те, що він був пристебнутий ременем безпеки. Слід зазначити, що на даній локації - в лісі біля Київського моря постійно проходять зйомки кінофільмів. Для цього поліція перекриває частину дороги, щоб убезпечити звичайних українців.



Також раніше повідомлялося, що у Києві на проспекті Валерія Лобановського водій авто Chevrolet Aveo пролетів через зустрічну смугу і зніс зупинку громадського транспорту.

На щастя, на зупинці в цей час людей не було. Інші водії відразу ж кинулися до водія, який знаходився в несвідомому стані, витягли його з машини, надали першу допомогу і передали лікарям швидкої.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічного ДТП розповіли про те, що відбувається на зупинці в Києві.

Нагадаємо, в мережі з'явилося красномовне відео таксиста, який забрав життя двох людей в Києві.

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