У жахливій дорожній пригоді загинули 47-річна жінка і 5-річна дитина
Так, в Черкаській області вранці 24 листопада сталася жахлива аварія з вантажівками, які затиснули між собою легковий автомобіль. В результаті ДТП загинули жінка і малолітня дитина.
Про це повідомила ДСНС України у Facebook, пізніше поліція Черкаської області надала нові дані ДТП.
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Трагедія трапилася приблизно о 08:00 на 545 км автодороги Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка в Уманському районі.
Зазначається, що водій вантажного автомобіля Scania в'їхав у припарковану автоколону. Від удару Ford Transit відкинуло на ліве узбіччя, в кювет. Однак це зіткнення не зупинило вантажівку - так авто ЗАЗ VIDA опинилося між двома фурами.
Рятувальникам довелося розрізати пошкоджений легковик, щоб встановити кількість людей, які на час зіткнення перебували в салоні. У салоні знаходилися жінка, 1973 року народження, і 5-річна дитина. Вони загинули на місці аварії.
Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.
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