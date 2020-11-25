Під офісом президента України дівчина в одних трусах влаштувала акцію протесту

Як повідомляє УНН, вона близько 11:10 ранку підійшла до другого під'їзду будівлі, зняла з себе одяг, залишивши тільки вінок, намисто і труси, і залізла на кулю, яка є частиною композиції вхідної групи будівлі, де почала кричати "Геть насильство!".

Активістку вже порівняли з відомою картиною "Дівчинка на кулі" (1905) роботи Пабло Пікассо.

Дівчину затримали правоохоронці та відвезли до Печерського відділу поліції, де на неї склали протокол за статтею 173 КУпАП "Дрібне хуліганство".

За словами прес-офіцера Печерського районного відділу поліції Києва Оксани Тищенко, затриманій 32 роки.

Що спонукало її на такий крок, невідомо. Не виключено, що такий перфоманс вона провела в рамках акції "16 днів проти насильства", яка стартувала у світі сьогодні і покликана протидіяти сімейному насильству.

Тепер активістці загрожує штраф у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Раніше ми розповідали, що протести українців під офісом президента поки що є лише "репетицією" масштабніших мітингів.

"Сьогодні ми мирно репетируємо, а завтра все може бути по-іншому. Кістяк завжди є, і всі знають, що меншість запалює більшість. Так, малороси дражнять і провокують, перевіряючи готовність і наслідки, так, вони труять нас інфоприводами і тут же дають задню. Виставили перед собою двох старих і за їх спинами намагаються вершити долю країни. Боягузливі негідники", – написала у себе на сторінці у фейсбуці волонтер Наталія Юсупова.

Нагадаємо, харків'яни збунтувалися і пригрозили Зеленському походом на Київ.

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