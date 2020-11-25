Відома українська телеведуча і учасниця проекту "Танці з зірками" Ольга Фреймут показала свої розкішні апартаменти

Як повідомляє Politeka.net, ведуча живе в історичному центрі Києва-Подільському районі разом зі своїм чоловіком, генеральним директором "Нового каналу" і продюсером Володимиром Локотко і дочками Златою і Євдокією та сином Валерієм.

Знімки її шикарних апартаментів з'явилися на сторінці телеведучої в Instagram. Крім того, на одному з каналів в Youtube Фреймут влаштувала екскурсію по своїй квартирі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Артистка зазначила, що обрала нерухомість на Подолі, так як район нагадує їй Львів. Інтер'єр в її квартирі виконаний в світлих тонах, з використанням натуральних матеріалів – каменю і дерева.

"Для мене інтер'єр будинку - це паспорт людини. Дуже ретельно займалася дизайном квартири на Подолі: щоб він був "ever green" і схожим на мене, щоб роки йшли йому на користь і не треба було міняти меблі. Хіба реставрувати. Я люблю, коли стиль в будинку живе з господарем, дорослішає, старіє..." - розповіла Ольга.

Нещодавно ведуча повісила на стіну велике панно у вигляді дерев'яної карти, який показала користувачам мережі.



"Вперше за вісім років я дозволила собі змінити інтер'єр вітальні. Дерев'яна карта з екологічних матеріалів перемогла консервативність смаку", - додала вона.

Крім величезного панно, інтер'єр квартири Фреймут також доповнений елегантними аксесуарами і творами мистецтва. Навіть в дитячій кімнаті її старшої дочки розміщено багато картин і творів мистецтва. Їй вдалося створити інтер'єр, в якому кожна деталь була б значущою, яскравою. У той же час таких деталей не було занадто багато.

Користувачі мережі по-різному відреагували на побачене, але хвалебних коментарів було більше.

"Ваша вітальня з оновлення карти чудова. У ВАС перфектний смак", "вони ніби в театрі", " Ваууу! Дуже круто😉 будь=хто позаздрить".

Нагадаємо, що Фреймут, що вилетіла з «Танців з зірками», обрушилася з тирадою на грішників і марнотратників життя.

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