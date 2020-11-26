Стать і вік загиблих не уточнюються

Пожежа, яка розбушувався у Вишгородському районі Київщини, забрала три життя

Про трагедію, що мала місце в селі Воропаїв, повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Загоряння сталося в одному з сільскийх будинків 26 листопада. Очевидці відразу ж викликали рятувальників.

Вже об 11:41 пожежу на площі 30 квадратних метрів було локалізовано, а о 12:02 повністю загашено. У ліквідації вогню брали участь дев'ять рятувальників на двох машинах.

У результаті події загинули три людини. Правоохоронці поки не повідомляють подробиць про жертв пожежі.

Раніше ми писали про те, що в Києві чоловік влаштував пожежу в квартирі, де проживали його літні батьки і сестра.

Інцидент стався в Дарницькому районі Києва, в будинку за адресою Ревуцького, 25, де 36-річний житель столиці підпалив легкозаймисті речі в своїй кімнаті.

На момент пожежі в трикімнатній квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхівки знаходилися батьки палія, яким 66 і 67 років, а також його 39-річна сестра. Пенсіонерів госпіталізували з отруєнням чадним газом, а сестрі медики надали допомогу на місці.

Прибулі на виклик рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Ми також розповідали, що в ніч на 17 листопада в житловому будинку в Дніпровському районі Києва сталася пожежа.

По прибуттю пожежників на місце виклику, рятувальники встановили, що в дев'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.

Нагадаємо, у Києві загорівся гуртожиток: понад сотня студентів опинилися на вулиці.

Раніше Politeka писала, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.

Також Politeka повідомляла, що у київській багатоповерхівці спалахнула пожежа, жителі виявилися заручниками вогню.