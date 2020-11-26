Пожежа, яка розбушувався у Вишгородському районі Київщини, забрала три життя
Про трагедію, що мала місце в селі Воропаїв, повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Загоряння сталося в одному з сільскийх будинків 26 листопада. Очевидці відразу ж викликали рятувальників.
Вже об 11:41 пожежу на площі 30 квадратних метрів було локалізовано, а о 12:02 повністю загашено. У ліквідації вогню брали участь дев'ять рятувальників на двох машинах.
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У результаті події загинули три людини. Правоохоронці поки не повідомляють подробиць про жертв пожежі.
Раніше ми писали про те, що в Києві чоловік влаштував пожежу в квартирі, де проживали його літні батьки і сестра.
Інцидент стався в Дарницькому районі Києва, в будинку за адресою Ревуцького, 25, де 36-річний житель столиці підпалив легкозаймисті речі в своїй кімнаті.
На момент пожежі в трикімнатній квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхівки знаходилися батьки палія, яким 66 і 67 років, а також його 39-річна сестра. Пенсіонерів госпіталізували з отруєнням чадним газом, а сестрі медики надали допомогу на місці.
Прибулі на виклик рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
За фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Ми також розповідали, що в ніч на 17 листопада в житловому будинку в Дніпровському районі Києва сталася пожежа.
По прибуттю пожежників на місце виклику, рятувальники встановили, що в дев'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.
Нагадаємо, у Києві загорівся гуртожиток: понад сотня студентів опинилися на вулиці.
Раніше Politeka писала, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.
Також Politeka повідомляла, що у київській багатоповерхівці спалахнула пожежа, жителі виявилися заручниками вогню.