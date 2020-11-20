В Киеве вспыхнул масштабный пожар на рынке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, стало известно о серьезном пожаре на Теремках - там загорелся рынок.

Известно, что на место уже прибыли спасатели.

"Информация о причинах и пострадавших уточняется. На месте работают бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть столб густого дыма возле рынка на Теремках.

Информации о причинах пожара и пострадавших пока что нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве с целью ограбления средь бела дня напали на женщину, которая шла по улице с ребенком.

Известно, что грабитель напал на женщину с ребенком средь бела дня на столичном Подоле. Инцидент произошел на улице Абрикосовой. При этом у злоумышленника в руке был нож, угрожая которым он вымогал у женщины деньги.

Все случилось около 12.30 в понедельник, 16 ноября. Как рассказала сама 35-летняя потерпевшая, в это время она возвращалась из продуктового магазина вместе с маленьким ребенком. Возле дома №17 к ней неожиданно подбежал мужчина и начал избивать женщину по голове, требуя отдать ему деньги. Они бросила сумку и скрылась, а впоследствии злоумышленника задержала полиция.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.