Пол и возраст погибших не уточняются

Пожар, который разбушевался в Вышгородском районе Киевщины, унес три жизни

О трагедии, имевшей место в селе Воропаев, сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Возгорание произошло в одном из деревенскийх домов 26 ноября. Очевидцы сразу же вызвали спасателей.

Уже в 11:41 пожар на площади 30 квадратных метров был локализован, а в 12:02 полностью потушен. В ликвидации огня принимали участие девять спасателей на двух машинах.

В результате происшествия погибли три человека. Правоохранители пока не сообщают подробностей о жертвах пожара.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина устроил пожар в квартире, где проживали его пожилые родители и сестра.

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева, в доме по адресу Ревуцкого, 25, где 36-летний житель столицы поджег легковоспламеняющиеся вещи в своей комнате.

На момент пожара в трехкомнатной квартире на первом этаже девятиэтажки находились родители поджигателя, которым 66 и 67 лет, а также его 39-летняя сестра. Пенсионеров госпитализировали с отравлением угарным газом, а сестре медики оказали помощь на месте.

Прибывшие на вызов спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Мы также рассказывали, что в ночь на 17 ноября в жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар.

По прибытию пожарных на место вызова, спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме на третьем этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.

Напомним, в Киеве загорелось общежитие: более сотни студентов оказались на улице.

Ранее Politeka писала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.

Также Politeka сообщала, что в киевской многоэтажке вспыхнул пожар, жители оказались заложниками огня.