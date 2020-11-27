Чоловік не раз потрапляв до рук поліції, але щоразу виходив сухим з води

У Києві затримали чоловіка, який розкривав автомобілі за допомогою грабера

Він уже неодноразово навідувався на парковку Леруа на Броварському проспекті й обкрадав транспортні засоби, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення в групі "Київ Оперативний".

Так, кілька днів тому він розкрив машину, просканувавши електронний ключ, і, обікравши її, втік. Але 26 листопада зловмисник повернувся на це ж місце, де спробував зламати ще один автомобіль.

На місце скоєння крадіжки він приїхав на своєму авто Volkswagen. Коли намагався втекти, його затримав начальник служби охорони Леруа.

"Цей злодій вже неодноразово попадався правоохоронцям, але, завдяки "шикарним законам", він на волі і продовжує красти", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік 1981 року народження. Всім, хто побачить його біля свого авто, прохання дзвонити в міліцію.

Раніше ми розповідали про те, що в Павлограді на Дніпропетровщині поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив чуже авто. Як повідомили в поліції, громадянин, будучи п'яним, розгромив скло в Daewoo Lanos. Причиною неадекватної поведінки чоловіка послужило те, що перед цим він вимагав від власника транспортного засобу підвезти його, проте той не погодився.

Натрапивши на відмову, п'яний почав нариватися на скандал, потім – розбив скло автомобіля і втік у невідомому напрямку.

Прибулим на місце НП правоохоронцям потерпілий водій детально описав прикмети агресивного чоловіка. Вже через кілька годин силовикам вдалося затримати нападника недалеко від місця події.

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