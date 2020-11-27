Карантин вніс свої корективи у святкування Нового року

Київських батьків закликали не водити дітей на масові заходи під час різдвяно-новорічних свят

Утриматися від традиційних ранків і концертів у школах і дитячих садках просять батьків у Департаменті освіти і науки КМДА, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу мерії.

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, місто змушене підлаштовуватися під нові реалії.

"Тому в цьому році ми закликаємо дітей та їх батьків, крім щоденного моніторингу температури й обов'язкового носіння масок в громадських місцях, утриматися від відвідування масових заходів під час новорічних свят", – заявив чиновник.

Він додав, що станом на 25 листопада дві третини класів у школах закриті на карантин через поширення епідемії китайського вірусу. Не набагато краща ситуація і в дитсадках, заповнюваність у яких – 51% від загального списку.

Більшість столичних шкіл вже давно практикують дистанційне навчання, оскільки чимало школярів і вчителів мають підтверджений китайський вірус.

Станом на 27 листопада Україна пробила чергову стелю по захворюваності. Так, за останню добу виявлено 16 218 нових випадків зараження.

Всього в Україні виявили 677 189 випадків коронавірусу. З початку пандемії померло 11 909 осіб, з яких 192 особи – за останню добу. Кількість тих, хто одужав, досягла 326 238 осіб.

Нагадаємо, вірус на Харківщині набирає обертів, заразилися вже сотні дітей.

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