У Кабміні розповіли, кому і які суми світять

У 2021 році українцям підвищать пенсії на 400-500 гривень

Це стосується тих громадян, яким виповнилося 65, 75 і 80 років, заявила в ефірі програми "Право на владу" міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона пояснила причину таких планів уряду:

"У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати підвищується ще один соціальний стандарт — мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, яким виповнилося 65 років, у кого є повний стаж".

Міністр нагадала, що вже в січні наступного року пенсіонери, які потрапляють під цю категорію, отримають надбавку в сумі 400 гривень.

Крім того, в липні 2021 року в Кабміні збираються реалізувати програму підвищення пенсій українцям, яким виповнилося 75 років.

Що стосується 80-річних громадян, то їм обіцяють збільшити пенсії на 500 гривень.

Лазебна запевнила, що в бюджеті передбачені кошти на соціальні виплати, і Ніяке скорочення їм не загрожує, незважаючи на паніку, що нагнітається в суспільстві, через глобальну кризу.

Однак у ЗМІ все частіше з'являється інформація про те, що грошей на виплати може вистачити не всім. В Україні станом на 1 вересня борг перед Пенсійним фондом (ПФУ) досяг 20,5 млрд грн. Тільки фізособи-підприємці не заплатили "на пенсії " близько 11 млрд грн. При цьому діра в ПФУ весь час збільшується.

Нагадаємо, на пенсії в Україні зароблятимуть по-новому.

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