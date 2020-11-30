І на це йдуть податки українців!

У столиці співробітники організації "Київзеленбуд", на зиму дивлячись, вирішили покосити траву

За таким заняттям їх застукали очевидці, які негайно сфотографували працівників, і вже незабаром знімки потрапили в соціальні мережі, в тому числі і в групу "Нецікавий Київ", передає Politeka.net.

"КО "Київзеленбуд" не вгамовується і віддає накази, майже взимку, обскубувати газонокосаркою голий грунт. А ні, не голий, – подекуди травичка пролізла, проклята", – йдеться в іронічному підписі до знімків, на яких комунальник з тримером ходить між деревами в пошуках трави.

"Фінансовий рік закінчується, гроші залишилися, тому що в сезон шлангували від роботи. Ось й "освоюють" бюджет найтупішими способами. А ми за це платимо", "це по всіх районах. А влітку трава стояла по коліно", "Бензин і гроші терміново потрібно списати", "краще б зеленбуд насипав на газони нової землі, посіяв траву, поливав її, ніж знищувати", "сплачено з наших податків", – реагують під фото кияни.

Раніше жителі Києва помітили, як проводиться "ямковий" ремонт співробітниками "Київавтодору" на вулиці Миколи Пимоненка.

Асфальт вони укладали прямо в калюжі, що утворилися під час короткої денної відлиги.

"Там не асфальт укладають, а вибоїни затикають. Тому що в іншому випадку автомобілі взагалі без коліс залишаться. До весни така латочка протримається, а далі вже потрібно ремонтувати нормально", – прокоментував дії працівників один із користувачів соцмереж.

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