У тих, хто їхав у ВАЗі, шансів практично не було

Жахлива дорожньо-транспортна пригода у Мукачівському районі на Закарпатті забрала чотири життя

Про трагедію, яка сталася в понеділок, 30 листопада, передає прес-служба ГУ Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією правоохоронців, о 13:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Лалово Мукачівського району зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль "ВАЗ".

На місце події прибула слідчо-оперативна група Мукачівського районного відділення поліції, рятувальники та медики.

За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення. Поки відомо про чотирьох загиблих. На місці події працюють слідчі та експерти. Всі обставини трагедії з'ясовуються.

Як видно на знімках, опублікованих правоохоронцями, у людей в легковому авто жодних шансів вижити не було: від транспортного засобу залишилася купа металу.

Пізніше стало відомо, що в машині їхали четверо дорослих і дитина. Хлопчика передали медикам, але він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькому на пішохідному переході п'яний чоловік збив двох жінок, а після просто втік. Очевидці інциденту кажуть, що водій ледве тримався на ногах. З'ясувалося, що за кермом авто був чиновник "Центру пробації".

Відразу після ДТП чоловік насамперед спробував забрати свій автомобільний номер, на якому лежала одна з постраждалих, а після зник у невідомому напрямку.

Дивно, що, протверезівши, чиновник сам прийшов у відділення поліції і зізнався у скоєному. Зараз він перебуває під домашнім арештом.

Постраждалі жінки працюють медсестрами в Шепетівській районній лікарні. Того вечора вони поверталися додому з роботи.

У однієї жінки закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку і перелом черепа. В іншої потерпілої закритий перелом таза і множинні забої тіла.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.