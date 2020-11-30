У тех, кто ехал в ВАЗе, шансов практически не было

Кошмарное дорожно-транспортное происшествие в Мукачевском районе на Закарпатье унесло четыре жизни

О трагедии, которая произошла в понедельник, 30 ноября, передает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

По информации правоохранителей, в 13:05 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Лалово Мукачевского района столкнулись грузовик и легковой автомобиль «ВАЗ».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Мукачевского районного отделения полиции, спасатели и медики.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. Пока известно о четырех погибших. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Как видно на снимках, опубликованных правоохранителями, у людей в легковом авто никаких шансов выжить не было: от транспортного средства осталась груда металла.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком на пешеходном переходе пьяный мужчина сбил двух женщин, а после просто убежал. Очевидцы инцидента говорят, что водитель еле держался на ногах. Выяснилось, что за рулем авто был чиновник "Центра пробации".

Сразу после ДТП мужчина первым делом попытался забрать свой автомобильный номер, на котором лежала одна из пострадавших, а после скрылся в неизвестном направлении.

Удивительно, что, протрезвев, чиновник сам пришел в отделение полиции и признался в содеянном. Сейчас он находится под домашним арестом.

Пострадавшие женщины работают медсестрами в Шепетовской районной больнице. В тот вечер они возвращались домой с работы.

У одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом черепа. У другой потерпевшей закрытый перелом таза и множественные ушибы тела.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.