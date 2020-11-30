На Кловському узвозі у Києві сталася смертельна ДТП з вини таксиста

Виявилося, що таксист віз пасажирку і заснув за кермом, врізавшись на великій швидкості в припаркований автомобіль. В результаті аварії жінка загинула від отриманих травм - ось чого коштувала дурість таксиста.

Про це передає "Київ Оперативний" у своєму Facebook.

Аварія сталася недалеко від станції метро. Таким чином заснув таксист міг влетіти і в пішоходів, яких традиційно чимало біля підземок, і жертв ДТП могло стати більше.

Варто відзначити, що загибла пасажирка не була пристебнута ременем безпеки. Про стан водія легковика Skoda, який задрімав під час їзди, нічого не говориться.

Українці під публікацією обговорюють цю аварію, багато ділилися в коментарях подібними історіями. А також засуджували таксиста, який заснув за кермом і радили завжди пристібати ремінь безпеки:

"Одне питання, ось що заважало пристебнутися?", "Я бачив своїми очима таку ж аварію на швидкості 80км/год", " Пристібатися потрібно завжди. І правильно, що ввели штрафи. Але ось тільки контролю за цим немає. Поліції пофіг на ремені, вони самі не пристібаються","від водія-вбивці не врятує навіть перебування на тротуарі або в магазині".

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.