На Кловском спуске в Киеве произошло смертельное ДТП по вине таксиста

Оказалось, что таксист вез пассажирку и заснул за рулем, врезавшись на большой скорости в припаркованный автомобиль. В результате аварии женщина погибла от полученных травм - вот чего стоила глупость таксиста.

Об этом передает "Киев Оперативный" в своем Facebook.

Авария произошла недалеко от станции метро. Таким образом заснувший таксист мог влететь и в пешеходов, которых традиционно немало около подземок, и жертв ДТП могло стать больше.

Стоит отметить, что погибшая пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности. О состоянии водителя легковушки Skoda, который задремал во время езды, ничего не говорится.

Украинцы под публикацией обсуждают эту аварию, многие делились в комментариях подобными историями. А также осуждали таксиста, который уснул за рулем и советовали всегда пристегивать ремень безопасности:

"Один вопрос, вот что мешало пристегнуться?", "Я видел своими глазами такую же аварию на скорости 80км/ч", " Пристегиваться нужно всегда. И правильно, что ввели штрафы. Но вот только контроля за этим нет. Полиции пофиг на ремни, они сами не пристегиваются", "От водитела-убийцы не спасёт даже пребывание на тротуаре или в магазине".

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.