У Києві на вулиці Олеся Гончара сталася несподівана НП

Так, сміттєвоз у центрі Києва просто посеред вулиці провалився під асфальт.

Вантажівка, яка задніми колесами опинилася під землею і не могла самостійно вибратися, діставали рятувальники, передає в Комунально аварійно-рятувальній службі.

Неприємна ситуація зі сміттєвозом трапилася в Шевченківському районі столиці ввечері 27 листопада. Там на вулиці Олеся Гончара вантажівка провалилася під асфальт мінімум на 1,5 метра.

У провалі опинилися задні колеса вантажівки. На фото видно, що в результаті інциденту посеред дороги утворилася яма.

На місце одразу виїхали рятувальники, які по приїзду оцінили ситуацію і допомогли водієві сміттєвоза вибратися з ями. Працівники комунальної служби дістали вантажівку з прірви за допомогою крана компанії.

Варто відзначити, що асфальт на цій ділянці вулиці, де утворилася прірва, тільки нещодавно поклали. Тому, що призвело до інциденту, поки невідомо. Постраждалих і жертв, на щастя, немає.

Користувачі мережі в коментарях з іронією поставилися до цієї пригоди, інші дивуються, чому сміттєвози не замінять легшими авто:

"Ох вже ці європейські дороги", "Коли вже заборонять цих багатотонних монстрів?", "Сміттєвоз переїв сміття".

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.