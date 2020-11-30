У Києві на вулиці Олеся Гончара сталася несподівана НП
Так, сміттєвоз у центрі Києва просто посеред вулиці провалився під асфальт.
Вантажівка, яка задніми колесами опинилася під землею і не могла самостійно вибратися, діставали рятувальники, передає в Комунально аварійно-рятувальній службі.
Неприємна ситуація зі сміттєвозом трапилася в Шевченківському районі столиці ввечері 27 листопада. Там на вулиці Олеся Гончара вантажівка провалилася під асфальт мінімум на 1,5 метра.
Ратаковськи побалувала своїми соковитими об'ємами в занадто сміливому декольте: "Гідна заздрості"
Каменських посеред вулиці безсоромно задерла сукню, не залишивши місця для фантазії: "Ну і бомба"
Кухар в міні і декольте до пупка дала спеку у фіналі "Танців з зірками": "Голлівуд відпочиває"
Заплакана Тодоренко поділилася особистим горем, кадри ридань: "Дуже шкода, що Влад…"
У провалі опинилися задні колеса вантажівки. На фото видно, що в результаті інциденту посеред дороги утворилася яма.
На місце одразу виїхали рятувальники, які по приїзду оцінили ситуацію і допомогли водієві сміттєвоза вибратися з ями. Працівники комунальної служби дістали вантажівку з прірви за допомогою крана компанії.
Варто відзначити, що асфальт на цій ділянці вулиці, де утворилася прірва, тільки нещодавно поклали. Тому, що призвело до інциденту, поки невідомо. Постраждалих і жертв, на щастя, немає.
Користувачі мережі в коментарях з іронією поставилися до цієї пригоди, інші дивуються, чому сміттєвози не замінять легшими авто:
"Ох вже ці європейські дороги", "Коли вже заборонять цих багатотонних монстрів?", "Сміттєвоз переїв сміття".
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.