В Киеве на улице Олеся Гончара произошло неожиданное ЧП
Так, мусоровоз в центре Киева просто посреди улицы провалился под асфальт.
Грузовик, который задними колесами оказался под землей и не мог самостоятельно выбраться, доставали спасатели, передает в Коммунально аварийно-спасательной службе.
Неприятная ситуация с мусоровозом случилась в Шевченковском районе столицы вечером 27 ноября. Там на улице Олеся Гончара грузовик провалился под асфальт минимум на 1,5 метра.
Ратаковски побаловала своими сочными объемами в слишком смелом декольте: "Достойна зависти"
Самая богатая певица Украины после болезни рассказала о новой беде в семье: «Это случилось с моим мужем…»
Доллар после выходных «озвереет», курс валют от НБУ добил украинцев: что будет с гривной
Доведенный до отчаяния судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво: "Я долго молчал, надеясь, что все изменится, но..."
В провале оказались задние колеса грузоваика. На фото видно, что в результате инцидента посреди дороги образовалась яма.
На место сразу выехали спасатели, которые по приезду оценили ситуацию и помогли водителю мусоровоза выбраться из ямы. Работники коммунальной службы достали грузовик из пропасти с помощью крана компании.
Стоит отметить, что асфальт на этом участке улицы, где образовалась пропасть, только недавно положили. Поэтому, что привело к инциденту, пока неизвестно. Пострадавших и жертв, к счастью, нет.
Пользователи сети в комментариях с иронией отнеслись к этому случаю, другие удивляются, почему мусоровозы не заменят более легкими авто:
"Ох уж эти европейские дороги", "Когда уже запретят этих многотонных монстров?", "Мусоровоз переел мусора".
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.