В Киеве на улице Олеся Гончара произошло неожиданное ЧП

Так, мусоровоз в центре Киева просто посреди улицы провалился под асфальт.

Грузовик, который задними колесами оказался под землей и не мог самостоятельно выбраться, доставали спасатели, передает в Коммунально аварийно-спасательной службе.

Неприятная ситуация с мусоровозом случилась в Шевченковском районе столицы вечером 27 ноября. Там на улице Олеся Гончара грузовик провалился под асфальт минимум на 1,5 метра.

В провале оказались задние колеса грузоваика. На фото видно, что в результате инцидента посреди дороги образовалась яма.

На место сразу выехали спасатели, которые по приезду оценили ситуацию и помогли водителю мусоровоза выбраться из ямы. Работники коммунальной службы достали грузовик из пропасти с помощью крана компании.

Стоит отметить, что асфальт на этом участке улицы, где образовалась пропасть, только недавно положили. Поэтому, что привело к инциденту, пока неизвестно. Пострадавших и жертв, к счастью, нет.

Пользователи сети в комментариях с иронией отнеслись к этому случаю, другие удивляются, почему мусоровозы не заменят более легкими авто:

"Ох уж эти европейские дороги", "Когда уже запретят этих многотонных монстров?", "Мусоровоз переел мусора".

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.