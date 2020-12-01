На директора стоматології у Житомирі скоїли жорстокий напад
62-річну жінку в калюжі крові знайшла без свідомості бухгалтер. Пізніше було встановлено, що її били по голові важким предметом, а око проткнули ножицями. В замаху на вбивство жінки підозрюють лікаря-стоматолога. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Також потерпілій належить сусідня перукарня, але там кажуть, що нікого не бачили і не чули. Жінку поклали в реанімацію, її стан оцінюють як важкий - у неї травма голови і ока.
Слідчі встановили, що судячи з характеру травм директора клініки намагалися вбити - вона просто сиділа в своєму кабінеті і наносила на обличчя макіяж, а потім впала від удару, який був нанесений по голові.
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У скоєному підозрюють 28-річного стоматолога-ортопеда. Слідчі припускають, що молодий лікар намагався вбити директора клініки через борги. Він позичав у неї гроші на весілля і приховував виручку, а жінці стало відомо про це.
Молодого лікаря тримають під вартою і своєї провини він не визнає. При цьому його тесть каже, що не вірить в те, що це міг зробити він. Після інциденту в клініці хочуть встановити камери відеоспостереження.
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