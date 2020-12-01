У Києві стався черговий інцидент з мостом Патона

Таким чином, повідомляється, що поруч з мостом Патона стався прорив теплотраси, повідомили в телеграм-каналах.

Місцеві жителі обурені, і вони чекають рішучих дій від комунальників, так як це не перший прорив теплотраси в цьому році.

Відзначимо, що на мосту Патона в Києві нерідко трапляються всілякі НП. Так, Раніше ми писали про те, що його перекрили через те, що було виявлено аварійне просідання покриття.

Так, комунальники виявили аварійне просідання плити моста, і для того, щоб уникнути подальшого руйнування конструкції, обмежили рух по ньому. Тепер машини зможуть рухатися тільки по одній смузі.

Також раніше повідомлялося, що міст Патона в Києві знаходиться на межі руйнування. Про це повідомив представник Інституту електрозварювання ім. Патона Валерій Позняков на засіданні транспортної комісії Київради.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

До слова, українців попередили про масову вакцинацію, які ліки збираються закупити:"іншого виходу немає".

Як повідомляла Politeka, сотні киян поплатилися за порушення карантину вихідного дня: кому найбільше не пощастило.

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