В Киеве произошел очередной инцидент с мостом Патона

Таким образом, сообщается, что рядом с мостом Патона произошел прорыв теплотрассы, сообщили в телеграм-каналах.

Местные жители возмущены, и они ждут решительных действий от коммунальщиков, так как это не первый прорыв теплотрассы в этом году.

Отметим, что на мосту Патона в Киеве нередко случаются всевозможные ЧП. Так, ранее мы писали о том, что его перекрыли из-за того, что было обнаружено аварийное проседание покрытия.

Так, коммунальщики обнаружили аварийное проседание плиты моста, и для того, чтобы избежать последующего разрушения конструкции, ограничили движение по нему. Теперь машины смогут двигаться только по одной полосе.

Также ранее сообщалось, что мост Патона в Киеве находится на грани разрушения. Об этом сообщил представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков на заседании транспортной комиссии Киевсовета.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, украинцев предупредили о массовой вакцинации, какие лекарства собираются закупить: "Другого выхода нет".

Как сообщала Politeka, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня: кому больше всего не повезло.

Также Politeka писала, что киевское метро готовится к жестким ограничениям, в подземке раскрыли детали: что нужно знать.