Китайський вірус виявили у головної інфекціоністки України - її терміново госпіталізували

Вірус не оминув, на жаль, завідуючу кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця.

Відомо, що стан Ольги Голубовської зараз оцінюється як середній.

На даний момент вона знаходиться в одній з приватних лікарень міста Київ.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

До слова, українців попередили про масову вакцинацію, які ліки збираються закупити:"іншого виходу немає".

Як повідомляла Politeka, сотні киян поплатилися за порушення карантину вихідного дня: кому найбільше не пощастило.

Також Politeka писала, що київське метро готується до жорстких обмежень, в підземці розкрили деталі: що потрібно знати.