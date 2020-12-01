Китайський вірус виявили у головної інфекціоністки України - її терміново госпіталізували
Вірус не оминув, на жаль, завідуючу кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця.
Відомо, що стан Ольги Голубовської зараз оцінюється як середній.
На даний момент вона знаходиться в одній з приватних лікарень міста Київ.
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Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
До слова, українців попередили про масову вакцинацію, які ліки збираються закупити:"іншого виходу немає".
Як повідомляла Politeka, сотні киян поплатилися за порушення карантину вихідного дня: кому найбільше не пощастило.
Також Politeka писала, що київське метро готується до жорстких обмежень, в підземці розкрили деталі: що потрібно знати.