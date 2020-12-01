Митрополит Православної церкви вийшов до парафіян у норковій шубі

Про це йдеться в телеграм-каналі "Україна в шоці", передає "Знай".

Йдеться про 54-річного Тимофія Зінкевича, клірика церкви Епіфанія, який надів шикарну норкову шубу.

Така тяга розкоші здивувала не тільки атеїстів і віруючих, а й служителів церкви.

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