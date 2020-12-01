1 грудня виповнився рік з дня загибелі двох героїв України

Про це повідомляє СБУ в Instagram.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ-полковники Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов отримали поранення, не сумісні з життям, під час виконання бойового завдання.

"1 грудня 2019 року ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися через лінію зіткнення в тил українських військових. Резервна група, до складу якої входили Денис і Дмитро, вирушила для знищення ворога. Під час бойового завдання обидва бійці отримали поранення, не сумісні з життям.",- йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що на рахунку Героїв десятки бойових ротацій і сотні успішних спецоперацій. Більш того, Денис і Дмитро були одними з кращих снайперів України.

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