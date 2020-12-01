1 декабря исполнился год со дня гибели двух Героев Украины
Об этом сообщает СБУ в Инстаграм.
Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ - полковники Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов получили ранения, не совместимые с жизнью, во время выполнения боевого задания.
"1 декабря 2019 года вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения в тыл украинских военных. Резервная группа, в состав которой входили Денис и Дмитрий, отправилась для уничтожения врага. Во время боевого задания оба бойца получили ранения, не совместимые с жизнью.",- говорится в сообщении.
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В СБУ рассказали, что на счету Героев десятки боевых ротаций и сотни успешных спецопераций. Более того, Денис и Дмитрий были одними из лучших снайперов Украины.
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