Автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав

Це сталося у Святошинському районі Києва вночі 2 грудня. Удар був настільки сильним, що передня частина автоцистерни була повністю знищена, а уламки розкидало на асфальті, повідомляють "Вартові еспресо"в Facebook.

В результаті сильного удару водій бензовозу загинув на місці. Тіло загиблого було настільки затиснуте, що знадобилася допомога рятувальників, щоб його дістати з автомобіля.

Тим часом водій вантажного Renault не постраждав і відмовився від госпіталізації. Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.

Також раніше повідомлялося, що на Кловському узвозі у Києві сталася смертельна ДТП з вини таксиста. Виявилося, що таксист віз пасажирку і заснув за кермом, врізавшись на великій швидкості в припаркований автомобіль. В результаті аварії жінка загинула від отриманих травм - ось чого коштувала дурість таксиста.

Варто відзначити, що загибла пасажирка не була пристебнута ременем безпеки. Про стан водія легковика Skoda, який задрімав під час їзди, нічого не говориться.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.