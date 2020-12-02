Автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркованный в правой полосе грузовик Renault Magnum, водитель которого отдыхал

Это произошло в Святошинском районе Киева ночью 2 декабря. Удар был настолько сильным, что передняя часть автоцистерны была полностью уничтожена, а обломки разбросало на асфальте, сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.

В результате сильного удара водитель бензовоза погиб на месте. Тело погибшего было настолько зажато, что понадобилась помощь спасателей, чтобы его достать из автомобиля.

Тем временем водитель грузового Renault не пострадал и отказался от госпитализации. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Также ранее сообщалось, что на Кловском спуске в Киеве произошло смертельное ДТП по вине таксиста. Оказалось, что таксист вез пассажирку и заснул за рулем, врезавшись на большой скорости в припаркованный автомобиль. В результате аварии женщина погибла от полученных травм - вот чего стоила глупость таксиста.

Стоит отметить, что погибшая пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности. О состоянии водителя легковушки Skoda, который задремал во время езды, ничего не говорится.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.