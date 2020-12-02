У Києві 24-річний військовослужбовець пошкодив сім автомобілів

Перший виклик надійшов за адресою вул. Антоновича, 136, передає Го "Варта Голосієво".

Патрульні, які прибули після дзвінка очевидців, отримали по рації ще кілька адрес, де бачили високого худорлявого хлопця у військовій формі, який бив машини.

Незабаром підозрілого громадянина виявили за адресою вул. Антоновича, 156. "Громилою" виявився військовослужбовець, який проживає на території військової частини в смт. Коцюбинське.

За словами затриманого, він самовільно пішов з частини, оскільки у нього боліла спина. Чоловік без дозволу відправився в лікарню, адреси якої патрульним назвати не зміг.

Зазначається, що при спілкуванні з правоохоронцями хуліган поводився зухвало, чітко не міг відповідати на запитання.

Свідки розповіли, що він пошкодив у дворі сім автомобілів, більшість з яких зроблені у Франції: піднімав із землі каміння і палиці і кидав в припарковані транспортні засоби.

Хлопця доставили в Голосіївське УП для дачі пояснень. Пізніше з'ясувалося, що перед цим він пошкодив ще пару авто в Святошинському районі столиці.

За інформацією в соцмережах, раніше цю людину вже затримували за подібні інциденти.

Подія викликала небувалий резонанс, а користувачі залишили чимало коментарів. Багато хто припускає, що хлопець був під наркотиками, а також дивуються, чим йому не догодили французькі авто.

"Місію проходив😂 😂 😂", "місія провалена", "ну не любить людина французький автопром 😂 дивлюся, побив одних французів", "роби так 2 рази в день, і спина не болітиме😂 😂", "а не можна таку інформацію про таких персонажів не викладати в такому одязі, щоб не підривати повагу до озвучених структур на його формі?", "Як би проблема не зі спиною, а з мізками️️", "косити від армії треба правильно, щоб всі знали😂 😂 😂", "вирішив в ГТА пограти🤣", "Джокер початок", "Шо йому зробили французи?", – пишуть читачі.

Нагадаємо, у Києві бензовоз влетів у фуру, є жертви.

Як повідомляла Politeka, у Києві автомобілі розбирають на частини, водії у відчаї.

Також повідомлялося, що авто знесло натовп людей на тротуарі.