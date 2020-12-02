В Киеве 24-летний военнослужащий повредил семьь автомобилей

Первый вызов поступил по адресу ул. Антоновича, 136, передает ОО «Варта Голосеево».

Патрульные, прибывшие после звонка очевидцев, получили по рации еще несколько адресов, где видели высокого худощавого парня в военной форме, который бил машины.

Вскоре подозрительного гражданина обнаружили по адресу ул. Антоновича, 156. «Громилой» оказался военнослужащий, который проживает на территории воинской части в пгт. Коцюбинское.

По словам задержанного, он самовольно ушел из части, поскольку у него болела спина. Мужчина без разрешения отправился в больницу, адреса которой патрульным назвать не смог.

Отмечается, что при общении с правоохранителями хулиган вел себя вызывающе, четко не мог отвечать на вопросы.

Свидетели рассказали, что он повредил во дворе семь автомобилей, большинство из которых сделаны во Франции: поднимал с земли камни и палки и бросал в припаркованные транспортные средства.

Парня доставили в Голосеевское УП для дачи объяснений. Позже выяснилось, что перед этим он повредил еще пару авто в Святошинском районе столицы.

По информации в соцсетях, ранее этого человека уже задерживали за подобные инциденты.

Происшествие вызвало небывалый резонанс, а пользователи оставили немало комментариев. Многие предполагают, что парень был под наркотиками, а также недоумевают, чем ему не угодили французские авто.

«Миссию проходил 😂😂😂», «Миссия провалена», «Ну не любит человек французский автопром 😂 смотрю, побил одних французов», «Делай так 2 раза в день, и спина не будет болеть😂😂», «А нельзя такую информацию про таких персонажей не выкладывать в такой одежде, дабы не подрывать уважение к озвученным структурам на его форме?», «Как бы проблема не со спиной, а с мозгами 🤦‍♂️», «косить от армии надо правильно, чтоб все знали😂😂😂», «Решил в ГТА поиграть🤣», «Джокер начало», «Шо ему сделали французы?», – пишут читатели.

Напомним, в Киеве бензовоз влетел в фуру, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, в Киеве автомобили разбирают на части, водители в отчаянии.

Также сообщалось, что авто снесло толпу людей на тротуаре.