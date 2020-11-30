В Киеве неизвестные не только обокрали автомобиль Toyota, но и повредили его

В группе «Киев Оперативный» показали результат работы автомобильных воров, передает Politeka.net.

Мало того, что злоумышленники полностью сняли все четыре колоса, так еще и повредили арки и пороги транспортного средства, когда засовывали под машину камни.

Как видно на кадрах, автомобиль практически новый, однако металл со стороны всех четыре колес помялся под давлением автомобиля авто на камни. Повреждены и обе задние двери.

«Даже смотреть больно», «Секретки нужно ставить! Сейчас упырей много лазит», «Европа скоро будет заканчиваться с проломленной головой где-то в подворотне или темноте хотя где сейчас уже не важно.🤨», «У нас ланос и жигу так же оставляли на камни/кирпичи, кузову хоть бы хны, а эта, видимо, из бочек с-под масла сделана», «Люди как лучше хотели) Не бросили на дисках, а тут такое получилось)», «Колеса – то уже такое, теперь кузовщину латать, что несоизмеримо со стоимостью колес», – пишут в комментариях.

Тем временем в полиции Киева отчитались о поимке банды, состоящей из четырех граждан Грузии, которые промышляли кражами автомобилей на территории Киева, области и других регионов страны. Самому молодому из злоумышленников 21 год, самому старшему – 51.

Среди вещей, изъятых у задержанных, нашли корпуса гранат, запалы, пистолет, мобильные терминалы, банковские карточки и документы.

Напомним, в Киеве неадекват с оружием напал на водителя.

Как сообщала Politeka, полиция перешла в особый режим в девяти регионах: что известно.

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