62-летний житель Киева получил серьезное ножевое ранение после того, как сделал замечание пешеходу, выбежавшему на проезжую часть

Об инциденте, который призошел на проспекте Любомира Гузара, сообщает Politeka.net со ссылкой на столичных правоохранителей.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступил звонок от местного жителя, который рассказал, что неизвестный с ножом пристает к прохожим, а затем он выбежал на проезжую часть.

По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных полицейских и соперативники, где обнаружили правонарушителя и 62-летнего киевлянина с ножевым ранением.

Вскоре выяснилось, что водитель сделал замечание незнакомцу, который выбежал на проезжую часть и задел его машину. Автовладелец остановился для разрешения ситуации, однако во время общения с неизвестным возник конфликт, в ходе которого тот ударил его ножом в живот.

Бригада скорой помощи доставила потерпевшего в больницу. Врачи диагностировали у него проникающее ранение живота. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Фигуранта задержали. Оказалось, что он иностранец, ему 35 лет. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей на территории Украины.

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