В Киеве правоохранители задержали банду вооруженных злоумышленников, промышлявших кражами автомобилей

Причем действовала банда, состоящая из четырех граждан Грузии, не только в Киеве, но и в регионе, а также не гнушалась другими областями Украины, передает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

По информации полицейских, оперативники остановили автомобиль Opel, в котором ехали преступники, около села Мила Киево-Святошинского района. «Гастролеров» уложили лицом в асфальт и тщательно обыскали. Среди вещей, изъятых у задержанных, нашли корпуса гранат, запалы, пистолет, мобильные терминалы, банковские карточки и документы.

О задержании иностранных граждан проинформировали МИД Украины и посольство Грузии. Отмечается, что самому молодому из злоумышленников 21 год, самому старшему – 51.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве на парковке мегамеркета начальник службы охраны задержал мужчину, который с помощью грабера вскрывал автомобили и обворовывал их.

Как установили в полиции, он уже неоднократно наведывался на парковку Леруа на Броварском проспекте и обворовывал транспортные средства. Так, несколько дней назад вор вскрыл машину, просканировав электронный ключ, и, обчистив ее, сбежал. Но 26 ноября злоумышленник вернулся на это же место, где попытался взломать еще один автомобиль.

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