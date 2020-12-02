Як потрапив на залізничні колії, чоловік не пам'ятає

В мотлох п'яний водій протаранив електричку на Київщині

Інцидент стався в перший день зими о пів на десяту вечора в Білоцерківському районі, передає OBOZREVATEL.

Автомобіль "Нива" зіткнувся з електропоїздом "Миронівка-Фастів" на перрезді в селі Чепиліївка. Водій не зміг пояснити прибулим на місце поліцейським, як його транспортний засіб опинився на залізничних коліях.

Коли автовласника перевірили на драгері, виявилося, що в його крові 2,17 проміле алкоголю, що майже в 11 разів перевищує норму.

Правоохоронці склали на водія адміністративні протоколи за статтями 130 (керування транспортом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння) та 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КпАП.

Буквально через кілька годин Київ вразила нова автомобільна аварія. У Святошинському районі столиці вночі 2 грудня автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

Удар був настільки сильним, що передня частина автоцистерни повністю знищена, а уламки розкидало на асфальті.

Водій бензовоза загинув на місці. Його тіло настільки затисло, що знадобилася допомога рятувальників, аби його дістати з автомобіля.

Водій вантажного Renault не постраждав і відмовився від госпіталізації. Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

Ми також розповідали про ДТП, яка забрала п'ять життів у Мукачівському районі, причому серед загиблих – двоє неповнолітніх.

30 листопада в селі Лалово Мукачівського району зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль "ВАЗ". За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км/год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.