В мотлох п'яний водій протаранив електричку на Київщині
Інцидент стався в перший день зими о пів на десяту вечора в Білоцерківському районі, передає OBOZREVATEL.
Автомобіль "Нива" зіткнувся з електропоїздом "Миронівка-Фастів" на перрезді в селі Чепиліївка. Водій не зміг пояснити прибулим на місце поліцейським, як його транспортний засіб опинився на залізничних коліях.
Коли автовласника перевірили на драгері, виявилося, що в його крові 2,17 проміле алкоголю, що майже в 11 разів перевищує норму.
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Правоохоронці склали на водія адміністративні протоколи за статтями 130 (керування транспортом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння) та 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КпАП.
Буквально через кілька годин Київ вразила нова автомобільна аварія. У Святошинському районі столиці вночі 2 грудня автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.
Удар був настільки сильним, що передня частина автоцистерни повністю знищена, а уламки розкидало на асфальті.
Водій бензовоза загинув на місці. Його тіло настільки затисло, що знадобилася допомога рятувальників, аби його дістати з автомобіля.
Водій вантажного Renault не постраждав і відмовився від госпіталізації. Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.
Ми також розповідали про ДТП, яка забрала п'ять життів у Мукачівському районі, причому серед загиблих – двоє неповнолітніх.
30 листопада в селі Лалово Мукачівського району зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль "ВАЗ". За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км/год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.