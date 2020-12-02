Складні погодні умови ознаменувалися на Київщині низкою великих ДТП

Так, 2 грудня на 13-му кілометрі траси "Золотоноша-Бориспіль" водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався з керуванням на слизькій дорозі і влетів у дерево на узбіччі, передає "Магнолія-ТВ".

Пізніше з'ясувалося, що транспортний засіб їхав з боку Борисполя. У якийсь момент людина за кермом не змогла утримати авто на слизькій дорозі, в результаті чого машина з усієї сили вдарилася об дерево.

Зіткнення було настільки потужним, що двигун машини опинився всередині авто. У салоні спрацювали подушки безпеки.

Водія та пасажира мікроавтобуса з травмами забрала швидка.

Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП.

Сьогодні ж під Борисполем на автодорозі автодорозі Н - 08 Бориспіль – Дніпро між селами Рогозів і Старе сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів і вантажівки.

Попередньо, аварію спровокував чорний KIA, який пішов на обгін фури по зледенілій дорозі. Дві людини, які їхали в автомобілі Volkswagen, що влетів під фуру, загинули.

В результаті ДТП на дорозі утворився величезний затор, і поліцейським довелося регулювати рух на цій ділянці траси.

У середу, 2 грудня сталася ще одна смертельна аварія в Києві. Автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

Удар був настільки сильним, що передня частина автоцистерни повністю знищена, а уламки розкидало на асфальті.

У результаті сильного удару водій бензовозу загинув на місці. Тіло жертви було настільки затиснуте, що знадобилася допомога рятувальників, щоб його дістати з автомобіля.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км/год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.