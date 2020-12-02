Сложные погодные условия ознаменовались на Киевщине рядом крупных ДТП

Так, 2 декабря на 13-м километре трассы «Золотоноша-Борисполь» водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением на скользкой дороге и влетел в дерево на обочине, передает «Магнолия-ТВ».

Позже выяснилось, что транспортное средство ехало со стороны Борисполя. В какой-то момент человек за рулем не смог удержать авто на скользкой дороге, в результате чего машина со всей силы ударилась об дерево.

Столкновение было настолько мощным, что двигатель машины оказался внутри авто. В салоне сработали подушки безопасности.

Водителя и пассажира микроавтобуса с травмами забрала скорая.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Сегодня же под Борисполем на автодороге автодороге Н-08 Борисполь – Днепр между селами Рогозов и Старое произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика.

Предварительно, аварию спровоцировал черный KIA, который пошел на обгон фуры по обледеневшей дороге. Два человека, находившиеся в автомобиле Volkswagen, который влетел под фуру, погибли.

В результате ДТП на дороге образовался огромный затор, и полицейским пришлось регулировать движение на этом участке трассы.

В среду, 2 декабря произошла еще одна смертельная авария в Киеве. Автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркованный в правой полосе грузовик Renault Magnum, водитель которого отдыхал.

Удар был настолько сильным, что передняя часть автоцистерны полностью уничтожена, а обломки разбросало на асфальте.

В результате сильного удара водитель бензовоза погиб на месте. Тело жертвы было настолько зажато, что понадобилась помощь спасателей, чтобы его достать из автомобиля.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.