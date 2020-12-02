Будівлю парламенту "мінували" вже не раз

У приміщенні Верховної Ради шукали вибухонебезпечні предмети

Поліція і вибухотехніки нагрянули в будівлю парламенту після того, як отримали повідомлення про те, що вона замінована, передає "Укрінформ" з посиланням на слова прес-секретаря Печерського районного управління поліції Києва Оксани Тищенко.

"Близько першої години дня надійшло таке повідомлення про замінування. На місце події виїжджали працівники профільних служб, слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки. Проводилася перевірка, і ніяких небезпечних предметів не знайдено", – пояснила вона.

Тищенко також уточнила, що евакуація людей з будівлі Верховної Ради не проводилася.

За останній місяць це вже другий випадок "мінування" споруди парламенту. Минулого разу теж нічого не було виявлено, а повідомлення виявилося брехнею.

Зазначимо, що минулого місяця невідомі «замінували» будівлю Київської державної міської адміністрації.

Після перевірки приміщення та прилеглої території правоохоронці нічого не знайшли.

Зазначимо, що заяви про замінування тих чи інших будівель і об'єктів у Києві - не рідкість. Зазвичай такі повідомлення виявляються фейком.

Як правило, упіймати "мінерів" вдається рідко. Зазвичай телефонують хулігани з окупованих територій або з Росії.

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