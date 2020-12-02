Здание парламента "минировали" уже не раз

В помещении Верховной Рады искали взрывоопаснее предметы

Полиция и взрывотехники нагрянули в здание парламента после того, как получили сообщение о том, что оно заминировано, передает «Укринформ» со ссылкой на слова пресс-секретаря Печерского районного управления полиции Киева Оксаны Тищенко.

«Около часа дня поступило такое сообщение о заминировании. На место происшествия выезжали работники профильных служб, следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Проводилась проверка, и никаких опасных предметов не найдено», – пояснила она.

Тищенко также уточнила, что эвакуация людей из здания Верховной Рады не проводилась.

За последний месяц это уже второй случай «минирования» здания парламента. В прошлый раз тоже ничего не было обнаружено, а сообщение оказалось ложью.

Отметим, что в прошлом месяце неизвестные «заминировали» здание Киевской государственной городской администрации.

После проверки помещения и прилегающей территории правоохранители ничего не нашли.

Отметим, что заявления о заминировании тех или иных зданий и объектов в Киеве - не редкость. Обычно такие сообщения оказываются фейком.

Как правило, поймать «минеров» удается редко. Обычно звонят хулиганы из оккупированных территорий или из России.

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