Накопичувальні пенсії, які хочуть ввести в Україні нардепи, можуть стати справжньою катастрофою для деяких категорій громадян

Про те, що чекає українців, пише "Сьогодні".

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галина Третьякова пояснила, що згідно з підготовлюваними змінами, українці повинні будуть самі відраховувати гроші на своє пенсійне забезпечення. Тобто, з кожної зарплати доведеться віддавати частину спеціальним пенсійним фондам.

Для найманих працівників це один відсоток від заробітку, а роботодавець платить мінімум 2 відсотки.

Відзначається, що деякі роботодавці не зможуть потягнути нове навантаження, вони просто не виживуть.

Експерти кажуть - якщо вводити нові платежі, то слід було б урізати внески в старі фонди.

"Ми зменшуємо на відповідний відсоток єдиний соціальний внесок, наприклад на 2 відсотки. І відповідно 1 відсоток, ми зменшуємо податок на дохід фізосіб. І таким чином ми не збільшуємо оподаткування ні одних, ні інших, це з одного боку. Але з іншого боку вводимо механізм другого рівня пенсійного забезпечення", - говорить економічний експерт Василь Фурман.

Крім того, необхідні гарантії, що недержавні пенсійні фонди врахують інфляцію протягом усіх наступних років і переіндексують внески. На даний момент в законопроекті це не передбачено, тому відкладені гроші можуть знецінитися.

"Держава повинна чітко на такому робочому рівні відпрацювати, щоб вони були прозорі, некорумповані і щоб їм довіряли. Недостатньо просто зробити хороший фонд. Ще потрібно все суспільство переконати, що даний фонд працює добре, щоб до нього з'явилася довіра", – упевнений екс-міністр економіки Тимофій Милованов.

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