Підприємці продовжили безстрокову акцію SaveФОП, протестуючи проти впровадження обов'язкових касових апаратів і карантину
У п'ятницю, 4 грудня, під стінами Верховної Ради на Грушевського було гаряче, передає телеграм-канал PavlovskyNEWS.
У зв'язку з мітингом рух від Кріпосного провулка до Європейської площі, а також виїзд на Інститутську вулицю перекрили.
Цього разу протести не обійшлися без сутичок з правоохоронцями.
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Як повідомляє джерело, учасники мітингу прийняли перехожого за народного депутата і засипали його докорами через його нібито діяльність. Нацгвардійці відштовхали протестувальників від чоловіка.
"При тому, що в декількох метрах від цієї події стоїть ціла група нардепів "Слуги народу", зокрема впізнаваний Микола Тищенко, але до них поки люди не підходять", – йдеться в публікації.
Затриманих на даний момент немає. Підприємці продовжують акцію.
Як відомо, протести підприємців вже отримали назву "Податковий майдан". Мітинги влаштував рух SaveФОП. Учасники акцій протесту вимагають скасування карантинних обмежень для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроекти № 3853-1(2) і 3993 про податкові пільги.
Верховна Рада, звернувши увагу на невдоволення ФОПів, 1 грудня таки проголосувала за відстрочку фіскалізації для ФОПів до 2022 року. Однак народний депутат України Олександр Качура впевнений, що це ситуацію не врятує.
"Після вчорашнього голосування багато депутатів з нашої фракції думають, що на цьому закінчиться податковий майдан. Ні. Він тільки починається. Я впевнений, що підприємці будуть обурюватися ще більше, тому що виходили вони не за відстрочку фіскалізації, а за повне скасування. Чому? Тому що вони відчувають несправедливість, і питання тут не в касових апаратах. Ми почали займатися маленькими, а повинні – великим бізнесом, який не платить податки, і виводить гроші в офшори», – заявив він з трибуни парламенту 2 грудня.
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