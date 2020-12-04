У 2021 році Кабмін запускає жорсткий контроль за банківськими рахунками українських пенсіонерів

Як повідомляє Politeka.net, інформацію перевірятимуть в рамках нової політики "єдиного звернення", нещодавно затвердженої Урядом. Вона передбачає, що українцям не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду і банки - соціальні працівники самі збиратимуть дані після однієї заяви.

Згідно з новими правилами, з наступного року банкіри почнуть перевіряти одержувача пенсії, який володіє спеціальним рахунком. Якщо протягом цілого року кошти на картці, отримані в якості пенсії або допомоги, не витрачаються - банки запускає механізм перевірки особи. Уповноважена компанія передає сигнал в ПФУ або соцслужбу і може заблокувати рахунок на невизначений час.

Щоб знову отримати доступ до грошима, Пенсіонеру доведеться підтвердити свої права за допомогою паспорта і документа, в якому зазначено його місце проживання. Найімовірніше, літнім українцям доведеться особисто йти до найближчого відділення.

Слід попередити всіх пенсіонерів: не збираєте гроші на рахунку, хоча б іноді переводите кошти, розплачуйтеся за допомогою карти і виконуйте інші банківські операції. Така активність допоможе уникнути небажаної перевірки і блокування рахунків.

У 2021 році також ускладнюються вимоги для отримання пенсій - з 1 січня для виходу на заслужений відпочинок в 60 років знадобиться трудовий стаж мінімум 15 років. Крім того, більше не виплачуватимуть так звані соціальні пенсії.

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