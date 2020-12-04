Верховна Рада схвалила законопроект про виплати ФОПам по 8 тисяч гривень під час карантину
Про це йдеться на офіційному порталі парламенту.
Так, відповідний законопроект № 4429 297 народних депутатів.
Парламент схвалив закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів.
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Затверджений законопроект передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн фізичним особам-підприємцям. Більш того, на виплати можуть розраховувати і наймані співробітники, у яких зарплата за третій квартал 2020 року була менше 30 тисяч.
Але ці виплати будуть нараховані тільки тим ФОПам, хто в 2020 році сплатив ЄСВ не менше ніж за три місяці. Ці ж Іца не можуть бути одночасно найманим працівником або як ФОП здійснювати діяльність, що не включена до переліку визначеного Кабінетом Міністрів.
Якщо українці заради отримання виплати нададуть невірну інформацію, то в проекті закону йдеться, що вони будуть зобов'язані повернути її в двократному розмірі.
Ймовірно, що виплати по 8 тисяч гривень здійснюватимуться через додаток "Дія".
Раніше ми розповідали, що на виплати українцям на карантині планують виділити 10 млрд з бюджету.
Виплати отримають не всі, в законопроекті вказані категорії громадян, яким допомога не покладається. Серед них: працівники, чиї підприємства після 31 жовтня 2020 року змінили вид діяльності на той, який не може працювати під час локдауну; українці, які працюють за сумісництвом або отримують з реднем більше 30 тисяч гривень на місяць.
Без грошей також залишаться ті, хто офіційно працює менше трьох місяців; хто платив ЄСВ рідше трьох місяців; хто після 31 Жовтня змінив вид діяльності; хто офіційно закрив своє підприємство.
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