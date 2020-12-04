І чим вони тільки думають?

Гонитва молоді за крутими відео набуває все більш загрозливих масштабів й обертається якщо не каліцтвами для самих "блогерів", так псуванням майна

Черговий любитель публікувати екстремальні відео в мережу засвітився в столичному метро на станції "Вокзальна", передає "Київ Оперативний".

На опублікованому в групі записі видно, як підліток намагається з'їхати вниз по поручнях ескалатора, але зачіпає і майже ламає сіті-лайт. Після "зіткнення" він швидко стрибає на сходи, і, як ні в чому не було, їде вгору.

"На Вокзальній якийсь недобиток вирішив зняти собі крутий відосик, але при цьому пошкодив майно метрополітену. Ось, що в тій голові?", – йдеться у підписі до відео.

"Сільський тіктокер приїхав до Києва ролики знімати", "Шкода, струмом не пи**нуло", "на селі вже канікули почалися, і дегенерати "до Столиці" поїхали масово?...", – іронізують у коментарях.

Раніше в Бердянську підлітки заради відео підпалили одяг 12-річному приятелеві, попередньо обливши його спиртовмісною рідиною. В результаті дитина отримала 30% опіків ніг і рук, оскільки намагалася зняти палаючі штани. Перелякані приятелі відвели його додому, а вже там мати викликала швидку.

Зараз хлопчик проходить лікування в Запоріжжі. За його словами, друзі запропонували йому або 100 щовбанів, або ж підпал.

Зараз за цим фактом триває розгляд, поліція встановлює всі причини й обставини інциденту.

Нагадаємо, школяр одним ударом відправив перехожого на той світ і зняв все на відео.

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