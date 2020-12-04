Погоня молодежи за крутыми видео приобретает все более угрожающие масштабы и оборачивается если не увечьями для самих «блогеров», так порчей имущества
Очередной любитель публиковать экстремальные видео в сеть засветился в столичном метро на станции «Вокзальная», передает «Киев Оперативный».
На опубликованной в группе записи видно, как подросток пытается съехать вниз по поручням эскалатора, но задевает и почти ломает сити-лайт. После «столкновения» он быстро прыгает на лестницу, и, как ни в чем не было, едет вверх.
«На Вокзальной какой недобиток решил снять себе крутой видосик, но при этом повредил имущество метрополитена. Вот, что в той голове?», – говорится в подписи к видео.
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«Сельский тиктокер приехал в Киев ролики снимать», «Жаль, током не пи**нуло», «На сэли уже каникулы начались, и дегенераты "до Столыци" поехали массово?...», – иронизируют в комментариях.
Ранее в Бердянске подростки ради видео подожгли одежду 12-летнему приятелю, предварительно облив ее спиртосодержащей жидкостью. В результате ребенок получил 30% ожогов ног и кистей рук, поскольку пытался снять горящие штаны. Перепуганные приятели отвели его домой, а уже там мать вызвала скорую.
Сейчас мальчик проходит лечение в Запорожье. По его словам, ребята предложили ему либо 100 щелбанов, либо же поджог.
Сейчас по этому факту продолжается разбирательство, полиция устанавливает все причины и обстоятельства инцидента.
Напомним, школьник одним ударом отправил прохожего на тот свет и снял все на видео.
Как сообщала Politeka, в Одессе компания подростков устроила дебош в магазине во время карантина.
Также Politeka писала, что в Киеве дети устроили опасные для жизни игры на балконе.