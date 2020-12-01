Он снял все для сети

Подросток избил мужчину, после чего тот скончался от полученных травм

Так, в центре Полтавы 16-летний парень ударил 46-летнего мужчину-прохожего, после чего тот упал с одного удара, ударился о брусчатку и потерял сознание.

Пострадавший умер в больнице через десять дней, при этом он так и не пришел в сознание, говорится в сюжете программы "Свідок", передает РБК в Украине (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Происходящее подросток снимал на видео, на кадрах можно услышать, как парень называет себя предствителем "Нацдружины". Сейчас одинадцатиклассника отправили под домашний арест. За "убийство по неосторожности" ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области, инцидент произошел 13 октября около 16:40 в Киевском районе Полтавы. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что подросток занимается тайским боксом.

"16-летний житель Полтавы нанес телесные повреждения местному 46-летнему мужчине, который от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении полиции.

На отснятых видео подросток обвиняет нетрезвого на вид худощавого телосложения мужчину в наркотической зависимости. Полиция установила, что погибший работал сисадмином, и недавно похоронил мать. Не исключено, что с помощью алкоголя он снимал стресс.

Украинцы возмутились из-за случившегося и осуждают подростка: "В тюрьму для малолеток его посадите", "Он же не трогал никого, с горя пил, потому что маму похоронил, а вот его теперь есть кому похоронить? Несовершеннолетний садист, решил свои боевые навыки на беззащитном практиковать, убийца", "В колонию сопляка", "Захотел выпендриться, в зоне продолжит", "Ну теперь на зоне будет зекам свои приемы показывать".

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

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