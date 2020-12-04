Українцям призначать абонплату на всі види комунальних послуг, крім електроенергії

Як передає Politeka.net, такі зміни в життя споживачів внесе законопроект №2458, який Верховна Рада напередодні прийняла в повторному другому читанні. Видання "Обозреватель" підрахувало, скільки доведеться переплачувати українським сім'ям.

Зараз українцям потрібно підписати з постачальником колективний договір і платити йому за певними тарифами або створити організацію співвласників багатоквартирних будинків, щоб самим стежити за комунікаціями (включаючи лічильники). Багато людей поки не вибрали кращий для них варіант, а без цього їм не можуть перерахувати тарифи на опалення, які злетіли разом з цінами на газ.

За новими правилами, прописаними в проекті, комунальники зможуть спочатку переглянути вартість послуг, а вже потім домовитися про абонплату. Українці будуть змушені платити суми, передбачені монополістом, поки не виберуть іншу компанію. У сумі за місяць вийде в середньому на 112 гривень більше.

Варто відзначити, що абонентську плату вже повинні були ввести, відповідно до закону, проте процес затягнувся через карантин. Поки в тарифах не закладена вартість обслуговування, а тому компаніям іноді не вистачає грошей навіть на друк платіжок.

Законопроект також передбачає роздільні тарифи на постачання і транспортування теплової енергії, таким чином споживачам не доведеться платити подвійну компенсацію, якщо вони не користуються тепловими пунктами. Крім того, документ скасовує обов'язкові загальнобудинкові тарифи на гаряче водопостачання і дозволяє перерахувати вартість опалення для домогосподарств.

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