Навіщо прилетіли, іноземці так і не змогли пояснити

Громадянина Німеччини і його супутницю з Росії розвернули в Борисполі, не пустивши в Україну

Чоловік 1994 року народження і жінка 1998 року народження прибули рейсом з Берліна, але так і не змогли пояснити мету свого прильоту в Україну прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", передає Politeka.net з посиланням на інформація Держприкордонслужби.

Крім того, у німця на рюкзаку прикордонники помітили пов'язану георгіївську стрічку, носіння і використання якої заборонено українським законодавством.

На запитання правоохоронців, де взяв цей "аксесуар", німець відповів, що це – подарунок друга-росіянина.

Після відмови в пропуску громадянин Німеччини і громадянка РФ вилетять з України зворотним рейсом.

Раніше ми писали про те, що пропагандиста Кремля Бориса Корчевнікова помітили на вулицях Києва. Актор і зірка популярного в РФ серіалу "Кадетство" опублікував на своїй сторінці в соцмережі фото, зроблене на в'їзді в українську столицю. Корчевников залишив знімок майже без підпису, додавши лише смайлик у вигляді серця.

Згодом на візит пропагандиста Кремля з'явилася реакція українських прикордонників. Зокрема, після перевірки даних про росіянина йому офіційно заборонили в'їзд в Україну строком на три роки.

Прикордонники провели перевірку і встановили, що він порушував українське законодавство – відвідував окупований Крим.

Нагадавємо, як білоруси "зустрічали" пропагандистів Кремля, відео.

Раніше Politeka писала, що російський пропагандист заговорив про ескалацію конфлікту на Донбасі: "Вже через два-три тижні...".

Також Politeka повідомляла, що харків'ян розлютила прихильниця "руського миру" в метро.