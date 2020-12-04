Проблеми з посилками на Новій пошті тривають

Українці залишають нові скарги на тематичному сайті Мінфін.

Один з клієнтів розповів, що нова пошта вже третій день не відправляє його посилку.

Більш того, співробітники Нової Пошти хамлять при зверненні на гарячу лінію з приводу доставки посилки.

"У контакт центрі Нової Пошти оператори нахабно кидають трубку і не можуть навіть сказати коли ж посилка буде у Львові. Мені страшенно незручно перед своїм покупцем. Мої вимоги компенсувати безкоштовною доставкою на гарячій лінії навіть слухати не хочуть. Ось в таких ситуаціях розумієш наскільки компанія цінує своїх клієнтів", - розповів клієнт у своєму відгуку.

Інша клієнтка розповіла, що вона замовляла три товари з Китаю, але Нова пошта віддала їй посилку лише з двома.

Більш того, жінка склала претензію через посилку, але керівництво Нової Пошти відкинуло всі звинувачення клієнтки.

"І ось з вересня місяця шукали мій товар (?!!) У підсумку в грудні видали резолюцію: в претензії відмовити, тому що до них прийшла така посилка. А навіщо ви таку приймали, ви ж несете повну відповідальність за посилку, прийнявши до перевезення? Злодійство рясно процвітає і все за рахунок клієнта", - заявила жінка і додала, що далі планує йти до суду з позовом проти Нової Пошти.

"Люди, не прощайте злодійства. Я теж подам до суду і такі спритні матимуть зовсім інші витрати і ще більше негативу на всю кампанію", - резюмувала клієнтка у своїй скарзі.

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